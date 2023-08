Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Nordstadt: Funkstreifenwagen fährt während der Einsatzfahrt einen Passanten an - 35-Jähriger leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 05.08.2023, ist ein Passant durch einen Funkstreifenwagen, welcher mit Sonder- und Wegerechten unterwegs war, an der Schloßwender Straße angefahren worden. Durch die Kollision erlitt der 35-jährige Fußgänger leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 26-jähriger Polizist mit dem Funkstreifenwagen gegen 19:55 Uhr die Schloßwender Straße in Richtung Arndtstraße. Der VW Bulli der Polizei war mit Sonder-und Wegerechten auf dem Weg zu einem Einsatz. An einer Ampel für den kreuzenden Fuß- und Radverkehr hatte der Verkehr für die Schloßwender Straße Rotlicht. Währenddessen querte ein Passant die Fahrbahn bei Grünlicht. Der Polizist fuhr mit dem VW Bulli in den Ampelbereich ein und kollidierte mit dem querenden 35-jährigen Fußgänger. Durch den Unfall erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell