POL-WHV: Sachbeschädigungen im Maadebogen - Polizei sucht Zeugen

Jever/Schortens (ots) - Verkehrsunfälle Am Freitag, gegen 12:03 h, bog in Jever eine 68-jährige Pkw-Führerin von der Alexanderstr. nach links in die Johann-Ludwig-Str. ab. Dabei übersah sie einen Arbeiter, welcher, im Einmündungsbereich kniend, einen Zaun bearbeitete. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 47-jährige Mann gegen den Zaun fiel und sich leicht verletzte. Am Samstag, gegen 08.02 h, wird der Polizei ein ...

mehr