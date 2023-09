Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis, Stand 23.09., 10:30 Uhr

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Unfall mit verletzten Personen

Am Freitag, 22.09.2023, gegen 17:10 Uhr fuhr ein 59-jähriger Skoda-Fahrer auf der Kreisstraße 3325 von Treppach in Richtung Fachsenfeld. Aufgrund tiefstehender, blendender Sonne kam er in den Gegenverkehr und kollidierte Frontal mit dem Ford eines 39-jährigen Fahrers. Beide Fahrer sowie zwei Kinder im Ford wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

