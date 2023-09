Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Gebäude beschmiert

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Gebäude beschmiert

Die Wand in der Zufahrt zu einer Tiefgarage in der Urbanstraße wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag mit Farbe besprüht. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinwiese in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361/97960 entgegen.

Aalen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Freitag um 09:15 Uhr befuhr eine 60-jährige VW-lenkerin die L1084 (Ebnater Steige) von Ebnat in Richtung Unterkochen. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Hierbei wurde die Fahrerin verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die L1084 musste kurzzeitig komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Bopfingen: LKW kommt von Fahrbahn ab

Gegen 11 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem LKW die L1070 von Bopfingen in Richtung Neresheim. Zwischen Bopfingen und Hohenberg kam der LKW aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Leitplanke. Nachdem der Fahrer sein Fahrzeug verlassen hatte, rutschte dies den weiteren Abhang hinab und kippte zur Seite. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 80.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Heubach: Brems- und Gaspedal verwechselt

Ein 88-jähriger Lenker eines Mercedes verwechselte am Freitag um 11:20 Uhr beim Ausparken aus einem Parkplatz am Schloßplatz das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr daraufhin gegen einen dort geparkten Daimler-Benz. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daimler gegen einen daneben geparkten VW Golf und gegen einen Opel Corsa geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell