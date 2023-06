POL-PDPS: Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

Rodalben (ots) - Am 11.06.2023 um 04:06 Uhr wurde in einer Sparkassenfiliale in Rodalben durch bislang unbekannte Täter versucht, ein Geldautomat mittels eines Aufbruchswerkzeug aufzuhebeln. Hierdurch kam es durch die Beschädigung am Automaten zu einem Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Information über die regelmäßige Leerung der Geldautomaten ist dem Täter offenbar entgangen, denn selbst wenn es dem Täter ...

