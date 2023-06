Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Bild-Infos

Download

Hinterweidenthal/ B10 (ots)

Am frühen Montagnachmittag, dem 12.06.2023, ereignete sich gegen 14:43 Uhr auf der Bundesstraße 10, von Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Landau in der Pfalz, kurz nach der ehemaligen Gaststätte "Katharinenhof", ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Bundesstraße 10, in Fahrtrichtung Landau in der Pfalz. Auf dessen Beifahrersitz befand sich seine 87-jährige Ehefrau. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 86-jährige in einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn, worauf dieser frontal mit dem PKW der entgegenkommenden 21-jährigen Fahrzeugführerin kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Beteiligte schwer verletzt. Die verletzten Personen wurden vor Ort notfallmedizinisch versorgt. Ein Rettungshubschrauber sowie zwei Rettungswagen samt Notärzten waren im Einsatz. Die verunfallten PKW, an welchen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000,00 Euro (Total-schaden) entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 10 war für mehrere Stunden voll gesperrt. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell