Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl in Modegeschäft

Pirmasens (ots)

Am 10.06.2023, zwischen 12:00 Uhr und 12:05 Uhr, wurde einer 83-jährigen Frau die Geldbörse aus der, am Körper getragenen, Handtasche entwendet. Die Tat ereignete sich in Pirmasens in einem Modegeschäft in der Fußgängerzone. Die Geschädigte wurde möglicherweise abgelenkt und hat den Diebstahl erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell