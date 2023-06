Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

Am frühen Morgen des 10.06.2023, zwischen 04:15 Uhr und 04:30 Uhr, kam es im Stadtgebiet in Pirmasens zu insgesamt fünf Sachbeschädigungen an PKW. Unbekannte Täter haben jeweils die Außenspiegel der PKW gewaltsam beschädigt. Die Taten haben sich in der Karolinenstraße und in der Johannesstraße in Pirmasens ereignet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

