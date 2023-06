Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raub auf Zeitungsausträger

Pirmasens (ots)

Am 10.06.2023 um 04:40 Uhr wurde der Geschädigten, welcher am Winzler Tor in Pirmasens gerade Zeitungen austrug, von drei männlichen Jugendlichen angesprochen und von einem dieser Personen von seinem Roller geschubst. Im Anschluss wurde ihm der Roller entwendet und alle drei Personen flüchteten gemeinsam vom Tatort. Die Ermittlungen zu den Tätern und dem genauen Tathergang dauern noch an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

