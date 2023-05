POL-OG: Lichtenau, Scherzheim - Trafo in Brand

Kuppenheim (ots) - Eine 69-jährige Skoda-Fahrerin hatte am Donnerstag wegen Alkohols am Steuer gleich zweimal Kontakt mit der Polizei. Am Donnerstag gegen 17 Uhr soll die Endsechzigerin die Rheinstraße in Richtung Rastatt-Niederbühl befahren und dabei einen am rechten Fahrbahnrad ordnungsgemäß geparkten Pkw beschädigt haben. Neben einem Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro wurde bei der Unfallaufnahme ein ...

