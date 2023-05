Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Zweimal alkoholisiert am Steuer

Kuppenheim (ots)

Eine 69-jährige Skoda-Fahrerin hatte am Donnerstag wegen Alkohols am Steuer gleich zweimal Kontakt mit der Polizei. Am Donnerstag gegen 17 Uhr soll die Endsechzigerin die Rheinstraße in Richtung Rastatt-Niederbühl befahren und dabei einen am rechten Fahrbahnrad ordnungsgemäß geparkten Pkw beschädigt haben. Neben einem Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro wurde bei der Unfallaufnahme ein Atemalkoholwert von rund zwei Promille bei der Frau festgestellt. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden daraufhin einbehalten. Nur wenige Stunden später, kurz nach 20 Uhr, soll sich die Skoda-Fahrerin mit einem Taxi zum Unfallort begeben haben, um mit dem Zweitschlüssel ihr Auto zu starten. Nach einer kurzen Fahrt, musste sie das unfallbeschädigte Auto wieder abstellen und erneut alarmierte Beamte mit zu einer weiteren Blutentnahme begleiten. Nachdem auch der Ersatzschlüssel beschlagnahmt wurde, sieht die Frau nun Anzeigen wie Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen.

