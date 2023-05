Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Bei Ausweichmanöver gestürzt

Steinach (ots)

Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer zog sich bei einem Ausweichmanöver am frühen Donnerstag leichte Verletzungen zu. Gegen 6:40 Uhr war ein 57-jähriger Fahrradfahrer von Biberach kommend unterwegs und wollte in die Straße "Leh" abbiegen. Hierfür musste der Radler die Straße überqueren. Der in dieselbe Richtung fahrender Motorrad-Lenker musste offenbar abbremsen, geriet ins Schleudern und kam in der Folge zu Fall. Zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Der Sachschaden am Kraftrad wird auf 500 Euro geschätzt.

/ma

