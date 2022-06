Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt, unfallbeteiligter Fahrzeugführer flüchtete

Greiz (ots)

Greiz: Wie erst jetzt bekannt wurde, befuhr am 08.06.2022, gegen 11:00 Uhr, ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer den Parkplatz am Elsterufer. An seiner Beifahrerseite lief eine 50-jährige Fußgängerin vorbei. Der Pkw fuhr über den linken Fuß der Frau, sie fing sich auf der Motorhaube ab und der Kraftfahrer setzte seine Fahrt fort. Durch den Unfall wurde die Frau verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Kraftfahrer oder seinem Pkw, bei dem es sich vermutlich um einen orangenen Pkw Citroen mit "SOK" Kennzeichen handelt. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell