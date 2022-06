LPI-G: Kleinkraftrad entwendet

Gera (ots) - Gera: Ein Transporter, welcher in einer Tiefgarage in der Dr.-Donath-Straße abgestellt war geriet in der Zeit vom 09.06.2022 - 13.06.2022 offenbar ins Visier unbekannter Täter. Diese schlugen im genannten Tatzeitraum die Dreieckscheibe des Fahrzeuges ein um sich scheinbar so Zutritt zu verschaffen. Letzten Endes wurde nichts aus dem Fahrzeug gestohlen. Der Sachschaden an der Scheibe bleibt dennoch. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden ...

