LPI-G: Antennen von Pkw entwendet

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: In der Nacht von Sonntag zu Montag (12.06. bis 13.06.2022) entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad "Schwalbe", dass auf einem Grundstück in der Mehlaer Landstraße abgestellt war. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

