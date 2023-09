Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Brand auf Baustelle

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Einbruch in Firma

Ein Unbekannter verschaffte sich Zutritt zu einem Firmengebäude in der Kirchstraße. Im Gebäudeinneren entwendete der Einbrecher eine Kasse mit Bargeld.

Die Polizei Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711 5772-0.

Schorndorf: Brand eines Rohbaus

Am Freitagmorgen gegen 5:45 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle der Brand eines Rohbaus in der Gmünder Straße gemeldet. Hier brannte der Teil einer Fassade des Gebäudes. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen liegt als Brandursache möglicherweise ein technischer Defekt als Ursache zugrunde.

