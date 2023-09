Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Am 6. September ereignete sich gegen 06.45 Uhr in der Parkallee in Nordhausen ein Verkehrsunfall. Aus einer Tankstellenausfahrt fuhr die Fahrerin eines Volkswagen Multivans in den fließenden Verkehr in Richtung Innenstadt ein, als ein Radfahrer plötzlich zwischen Warnbarken hindurch die Fahrbahn vor dem Fahrzeug querte. In der weiteren Folge kam es zum Unfall zwischen den beiden genannten Verkehrsteilnehmern. Der Radfahrer kam durch die Kollision zu Fall. Während sich die Fahrerin des Multivans nach dem Zustand des Radfahrers erkundigte, stieg dieser auf das Fahrrad und entfernte sich in unbekannte Richtung entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter. Zu einem Personalienaustausch kam es nicht. Die Polizei sucht nun nach dem Radfahrer. Dieser wird wie folgt beschrieben: Der Fahrer eines Mountainbikes war augenscheinlich etwa 55-60 Jahre alt, von schlanker Gestalt und hatte kurze Haare. Während des Unfalls trug er ein T-Shirt und keinen Helm. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0234171

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell