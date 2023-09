LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall eingeklemmt

Schlotheim (ots) - In einem Autoverwertungsunternehmen in der Mehlerschen Straße kam es am Montagabend zu einem Brand. Auf dem Grundstück stand ein Pkw in Flammen. Nach ersten Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

