POL-UN: Kamen - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Unna (ots) - Am Samstag, 11.11.23 ist zwischen 12.10 Uhr und 20.10 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Inge-Donnepp-Straße eingebrochen worden. Unbekannte hatten sich Zugang über die Terrasse verschafft. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen aktuell noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 - 921 3120 oder per Mail an ...

mehr