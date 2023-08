Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: BMW weicht flüchtigem Pkw in der Calenberger Neustadt aus und prallt gegen Schutzbügel am Fahrbahnrand

Hannover (ots)

Am Sonntag, 13.08.2023, ist ein BMW-Fahrer auf der Brühlstraße in der Calenberger Neustadt einem anderen Auto ausgewichen, das die Fahrspur gewechselt haben soll. Dabei stieß der 21-jährige BMW-Fahrer gegen einen Schutzbügel am linken Fahrbahnrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminalermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Hannover-Limmer befuhr der 21-Jährige gegen 00:20 Uhr die Brühlstraße in Richtung Leibnizufer auf dem mittleren Fahrstreifen. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein in gleicher Richtung fahrender Pkw vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 21-Jährige mit seinem BMW M3 nach links und touchierte dabei die Schutzbügel am linken Fahrbahnrand. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei gegen den Unbekannten. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Pkw, der Fahrer soll etwa 18 Jahre alt sein.

Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Rufnummer 0511 109-3920 zu melden. /db, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell