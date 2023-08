Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Mädchen in Groß Buchholz vom Fahrrad gestoßen - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 10.08.2023, hat ein bislang unbekannter Mann eine 16-Jährige von ihrem Rad gestoßen. Das Mädchen und ein entgegenkommender Radfahrer stürzten daraufhin.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminalermittlungsdienstes Hannover ereignete sich der Vorfall gegen 19:00 Uhr in der Pasteurallee im hannoverschen Stadtteil Groß Buchholz. Der unbekannte Täter stieß eine in Richtung Podbielskistraße fahrende 16-Jährige von ihrem Rad. Diese geriet dadurch in den Gegenverkehr und und kollidierte mit einem entgegenkommenden 78-jährigen Radfahrer. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Mittellandkanal. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,90 Meter groß, hat kurze dunkle Haare, einen schwarzen Vollbart und ist von kräftiger Statur. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarzweiße Turnschuhe.

Zeugen, die insbesondere die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen und/ oder seine Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3317 zu melden. /db, dd

