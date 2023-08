Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter überfällt 66-jährige Frau in Hausflur in Linden - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Dienstag, 15.08.2023, ist eine 66-jährige Frau aus dem hannoverschen Stadtteil Linden - Mitte in ihrem Hauseingangsflur von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen überfallen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminalermittlungsdienstes Hannover folgte der unbekannte Täter der Frau gegen 17:15 Uhr in den Flur ihres Mehrfamilienhauses in der Blumenauer Straße und entriss ihr die Goldkette, die sie um den Hals trug. Der Tatverdächtige hatte sie zunächst in ein Gespräch verwickelt. Die 66-Jährige sei davon ausgegangen, dass es sich um einen Jugendlichen aus dem Haus handele, da er mit ihr in den gemeinsamen Hausflur gegangen sei. Doch vor dem Aufzug riss der unbekannte Täter der Dame die Goldkette vom Hals und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 66-Jährige blieb unverletzt.

Der unbekannte Täter ist circa 14-17 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, sehr schlank und hat dunkle, kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er eine hellblaue Windjacke, eine dunkelblaue kurze Hose und Turnschuhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen und/ oder seine Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3920 zu melden. /db, ram

