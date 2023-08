Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Vahrenheide: Abbiegeunfall zwischen Lkw und Pkw mit einer schwer- und zwei leichtverletzen Personen

Hannover (ots)

Am Montag, 14.08.2023, sind im hannoverschen Stadtteil Vahrenheide ein Lkw und ein Pkw miteinander kollidiert, wobei der Fahrzeugführer des Pkw schwer verletzt wurde. Die anderen beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 12:00 Uhr an der Einmündung Lilienthalstraße/ Kugelfangtrifft. Beim Abbiegevorgang des Pkw, welcher der abknickenden Vorfahrtsstraße folgte, stieß der geradeausfahrende und somit wartepflichtige Lkw mit dem Pkw zusammen. Der Lkw erfasste den Pkw frontal an der linken Fahrzeugseite. Der 54-jährige Pkw-Fahrer wurde dabei schwer verletzt und war zwischenzeitlich in seinem Fahrzeug eingeklemmt, bis ihn Rettungskräfte schließlich befreien und in ein Krankenhaus brachten. Der 56-jährige Lkw-Fahrer erlitt infolgedessen leichte Verletzungen, welche durch Rettungskräfte an der Unfallstelle abschließend ambulant behandelt wurden. Der 54-jährige Beifahrer des Pkw wurde ebenfalls leicht verletzt. Dieser wurde allerdings mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge erfolgte eine Teilsperrung der Straßen. Der Gesamtschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf circa 45.000 Euro beziffert. Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst fachgerecht abtransportiert. /db, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell