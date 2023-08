Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Porsche 911 Carrera Oldtimer vom Gelände einer Werkstatt in Langenhagen entwendet

Hannover (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 14.07.2023, und Montag, 24.07.2023, ist ein Porsche 911 Carrera Oldtimer vom Gelände einer Werkstatt im hannoverschen Langenhagen entwendet worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können.

Am Donnerstag, 03.08.2023 zeigte der Eigentümer des Porsche 911 Carrera Oldtimer den Diebstahl seines Fahrzeuges an. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurde der PKW in der Zeit zwischen Freitag, 14.07.2023 und Montag, 24.07.2023 vom Gelände einer Werkstatt in Langenhagen entwendet. Der Porsche ist aus dem Baujahr 1991 und "Grau" lackiert. Das Fahrzeug ist zwar Fahrtüchtig, jedoch nicht für längere Autofahrten geeignet. Des Weiteren hat der Porsche ein Saisonkennzeichen für den Zeitraum April, bis Oktober des laufenden Jahres vorzuweisen.

Personen, die Hinweise zum Diebstahl und/ oder Verbleib des Porsche machen können, melden sich bitte telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter 0511 109-5555. /DB, BO

