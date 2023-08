Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Drei Verletzte bei beinahe Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Pkw

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 10.08.2023, hat ein Autofahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines Busses missachtet. Infolgedessen musste der Bus der Linie 900 an der Kreuzung Berliner Allee/ Königstraße stark abbremsen. Durch die Gefahrenbremsung wurden drei Personen in dem Linienbus verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover missachtete ein 44-jähriger Autofahrer gegen 12:30 Uhr an der Kreuzung Berliner Allee/Königstraße, aus der Königstraße kommend, die Vorfahrt eines Linienbusses. Um einen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen zu verhindern musste der 32-jährige Busfahrer stark abbremsen, daraufhin stürzten in dem Bus zwei Personen. Durch den Sturz erlitt ein 59 Jahre alter Mann leichte Verletzungen und eine 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die schwer verletzte Frau musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Zusätzlich fiel ein 8-jähriges Kind aus einem Klappwagen und wurde ebenfalls leicht verletzt.

Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls eingeleitet. /hgt, bo

