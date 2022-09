Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Türken eingeschleust

Bautzen (ots)

Beamte der Landespolizei kontrollierten am 14. September 2022 in der Bautzener Innenstadt um 03:00 Uhr zwei Türken, die am Vortag mit weiteren 13 Landsmännern von Tschechien nach Deutschland eingeschleust worden seien.

Die beiden 22 und 26 Jahre alten Männer konnten keine für den Aufenthalt notwendigen Dokumente vorlegen und wurden von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Sie stellten beide einen Asylantrag und gaben an, in einer Gruppe von 15 Personen von Schleusern über die Grenze gebracht worden zu sein.

Gegen sie wird wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes ermittelt. Die Bearbeitung dauert noch an.

