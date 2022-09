BPOLI EBB: Geldstrafe bezahlt - Kein Haftantritt

Ebersbach / Sa. + Bautzen (ots) - Die Bundespolizei musste am 13. September 2022 gleich zweimal ausrücken weil sich Personen unbefugt in befahrenem Bahngleis aufgehalten hatten. Ein Mann wollte gar eine Zugabfahrt stoppen. Gegen 11:15 Uhr war ein 34-jähriger Mann im Bereich der Bahnbrücke "Blaues Wunder" in Ebersbach auf den Gleisen unterwegs. Dies teilten Zeugen der Bundespolizei mit. Eine Streife konnte den Deutschen ...

mehr