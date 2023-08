Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn (BAB 7) mit einem Motorrad

Hannover (ots)

Am Sonntag, 13.08.2023, ist ein Motorrad auf der BAB 7 mit zwei Personen darauf verunfallt. Dabei wurde ein 52-jähriger Fahrzeugführer tödlich und seine 18-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 16:00 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel, am Autobahnkreuz Ost in Höhe des Ortsteils Misburg-Nord. Der 52-jährige Motorradfahrer wechselte auf der dreispurigen Autobahnstrecke erst vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Anschließend kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Bike nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Unfallzeugen alarmierten sofort den Notruf. Die heraneilenden Rettungskräfte versuchten den 52-jährigen Fahrzeugführer noch zu retten. Er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Seine 18-jährige Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen oder der Ursache geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /db, dd

