Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem zu mutmaßlichem Angriff in Hannover-Mitte

Hannover (ots)

Am Montag, 14.08.2023, ist ein 31-jähriger Mann von einem bislang Unbekannten mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminalermittlungsdienstes Hannover ereignete sich die Tat gegen 23:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Hannover-Mitte. Ein bislang unbekannter Täter und eine 26-jährige Frau gerieten mit einem 31-Jährigen in Streit, bevor es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam. Bei dieser stach der Unbekannte mutmaßlich mit einem Messer zu und flüchtete. Nach Augenzeugenberichten soll es sich bei dem Täter um einen Mann gehandelt haben. Die Frau, die ebenfalls mit in den Streit verwickelt war, wurde später als Zeugin vernommen. Die Polizei ermittelt gegen den bislang unbekannten Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Gesuchte ist etwa 1,90 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und hat dunkle Haare. Er trug zur Tatzeit einen blauschwarzen Rucksack. Des Weiteren war er dunkel gekleidet und führte einen kleinen schwarzen Hund mit sich.

Zeugen, die insbesondere die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen und/ oder seine Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-2820 zu melden. /db, dd

