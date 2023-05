Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zu "Schwerverletzter Bewohner nach Wohnungsbrand"

Karlsruhe (ots)

Der bei einem Wohnungsbrand in der Dürerstraße in Karlsruhe-Neureut am frühen Mittwochmorgen schwerverletzte 61-jährige erlag am Donnerstagmorgen seinen Verletzungen.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell