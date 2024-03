Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen - Dauchingen, L 423) Auto in Brand geraten

VS-Schwenningen - Dauchingen, L 423 (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand und einem Einsatz der Schwenninger Feuerwehr ist es am späten Dienstagnachmittag zwischen Schwenningen und Dauchingen auf der Landesstraße 423 gekommen. Gegen 16.20 Uhr stellte ein 55-Jähriger während der Fahrt auf der L 423 eine Rauchentwicklung an seinem älteren Mercedes fest, fuhr daraufhin im Bereich des Kleintierzuchtvereins an den Fahrbahnrand und verließ den Wagen. Kurz darauf kam es zum Brand an dem Mercedes, der sich zu einem Vollbrand entwickelte. Die nach der Verständigung mit drei Fahrzeugen und 18 Mann eintreffende Feuerwehr Schwenningen brachte den Brand unter Kontrolle, konnte jedoch nicht verhindern, dass der schon 16 Jahre alte Mercedes der C-Klasse durch das Feuer total beschädigt wurde. Ursache für den Brand dürfte eine undichte Einspritzdüse gewesen sein, welche von dem 55-Jährigen selbst vor kurzer Zeit vermutlich nicht ordnungsgemäß gewechselt wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Der mit etwa 2000 Euro total beschädigte Mercedes wurde abgeschleppt.

