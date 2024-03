Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht auf der Predigerstraße- Hinweise erbeten (19.03.2024)

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag, im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr und 17.45 Uhr, eine Unfallflucht auf der Predigerstraße begangen. Der Unbekannte touchierte den am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 18 abgestellten schwarzen Opel Astra am hinteren linken Kotflügel sowie am linken Außenspiegel. Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr er jedoch anschließend weiter. Hierbei ließ der Unfallverursacher seinen rechten Außenspiegel am Unfallort zurück. Bei dem Unfallwagen dürfte es sich um einen grauen VW Jetta oder VW Golf 5 handeln.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell