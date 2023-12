Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Rund 16.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag um kurz vor 09 Uhr fuhr ein 47-jähriger Fiat-Fahrer die L 723 entlang. Kurz nach der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch in Fahrtrichtung Reilingen wollte der 47-Jährige nach links in einen Feldweg einbiegen und bremste hierbei langsam ab. Ein folgender 50-jähriger Citroen-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Fiat-Fahrer hinten auf. Der Fiat wird durch den Aufprall nach links in den Feldweg abgewiesen und kommt dort zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise blieben die beiden Männer unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

