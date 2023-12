Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auf Stauende aufgefahren - ca. 20.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots)

Als eine 20-jährige Fiat-Fahrerin am Dienstag gegen 16:20 Uhr die B 3 von Heidelberg-Boxberg kommend in westliche Richtung entlangfuhr, übersah sie aus bisher ungeklärter Ursache das nahende Stauende. Die 20-Jährige fuhr einer vor ihr in Schrittgeschwindigkeit fahrenden 39-jährigen Mercedes-Benz-Fahrerin auf. Beide Fahrzeuge kamen folglich auf dem Ausfädelungsstreifen in Richtung Leimen zum Stehen. Die 39-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht von Nöten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 10.000 Euro und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn zweitweise einspurig und die Abfahrt Richtung Leimen für die gesamte Zeit voll gesperrt werden. Sämtliche Fahrspuren konnten gegen 18:30 Uhr wieder freigegeben werden.

