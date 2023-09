Generalzolldirektion

GZD: KI-basierter Voicebot "LinA" beantwortet telefonische Anfragen mit Bezug zum Kfz-Steuerbescheid

Zoll baut in Vorreiterrolle Einsatz digitaler KI-Technologie aus

Bonn/Dresden (ots)

Digitalisierung in Bestform: Für Informationen rund um das Thema "Kfz-Steuerbescheid" steht Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen seit kurzem der Voicebot "LinA" (kurz für "Lernende, intelligente, nutzerfreundliche Auskunftsanwendung") zur Verfügung.

Telefonisch über die Kfz-Steuer-Hotline der Zollverwaltung erreichbar, bietet der Zoll mit dem Voicebot einen weiteren Service, um dem vielfältigen Informationsbedürfnis zu diesem Themenbereich stets aktuell und schnell nachzukommen.

Zum Informationsangebot des Voicebots gehören z.B. allgemeine Auskünfte zur Art der Zah-lung, zu bestehenden Guthaben sowie zum Verfahren der Änderung steuerrelevanter Daten. Über Komponenten Künstlicher Intelligenz (KI) "lernt" LinA anhand geführter Gespräche stetig dazu und optimiert die Antwortgenauigkeit kontinuierlich. Auch bei der Umwandlung von Sprache in Text kommen KI-Komponenten zum Einsatz, die die Verarbeitung gestellter Anfragen im Rahmen der Chatbot-Technologie überhaupt erst ermöglichen.

Der Voicebot ist zunächst während der regulären Servicezeiten der Hotline der Zentralen Auskunft Kraftfahrzeugsteuer von Montag bis Freitag von 8.00 - 17.00 Uhr zu erreichen und bietet bei Bedarf die Möglichkeit, den Anrufenden an einen Beschäftigten in der Hotline weiterzuleiten. Dabei kann der Voicebot in der jetzigen Ausbaustufe bis zu 50 Gespräche gleichzeitig führen, wobei die Kapazität schrittweise auf 100 parallele Gespräche erweitert werden soll. Neben diesem zusätzlichen Informationsangebot erteilen die Beschäftigten weiterhin in gewohntem Umfang telefonische Auskünfte.

Bisher konnte der Voicebot LinA ca. 800 Konversationen täglich mit Informationssuchenden verzeichnen - Tendenz ansteigend. Damit wurden ca. 21 Prozent der täglichen Gespräche in der Kfz-Steuer-Hotline des Zolls über den Bot geführt.

Mit der Entwicklung und der Einführung des Voicebots, die in enger und erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister des Bundes, dem ITZBund, erfolgten, nimmt der Zoll eine Vorreiterrolle unter den Behörden auf Bundesebene ein, denn "LinA" ist der erste Bot einer Bundesbehörde, der über Komponenten zum Sprachverständnis sowie zur Sprachausgabe verfügt und damit zur telefonischen Kommunikation eingesetzt werden kann. Für die technische Weiterentwicklung und den Betrieb des Voicebots wird auch weiter eng mit dem ITZBund zusammengearbeitet.

Weitere Auskünfte zur Kfz-Steuer:

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Auskuenfte/Kraftfahrzeugsteuer/kraftfahrzeugsteuer_node.html

Original-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell