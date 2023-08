Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Diebstahl einer Geldbörse aus einem Fahrzeug

Bous (ots)

Am 04.08.2023 begab sich ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 16:30 bis 16:45 Uhr an den roten Citroen C1 der Geschädigten, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Saarbrücker Straße in 66359 Bous geparkt war. Der Täter schlug die Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und entwendete aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse. Zeugen, die Angaben zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/9010 oder per E-Mail (PI-SLS-WSD@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

