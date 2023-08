Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Falschfahrer auf der BAB 8 zwischen Merzig und Rehlingen

BAB 8 (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 00:25 Uhr, wurde der Führungs- und Lagezentrale des Saarlandes von mehreren Verkehrsteilnehmern ein Falschfahrer auf der BAB 8 gemeldet. Das Fahrzeug soll den Angaben der Zeugen zu Folge auf der Richtungsfahrbahn Luxemburg von Merzig kommend in Richtung Saarlouis geführt werden. Den unmittelbar alarmierten Polizeikräften gelang es glücklicherweise schnell, den Fahrzeugführer in Höhe des Rastplatzes Niedmündung zum Anhalten zu bewegen. Der ältere Herr gab im Rahmen seiner Befragung an, seinen PKW gewendet zu haben, da er versehentlich die Ausfahrt verpasst habe. Ersten Ermittlungen zu Folge ist durch das Fehlverhalten kein Sachschaden eingetreten. Verkehrsteilnehmer, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

