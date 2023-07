POL-SLS: Verkehrsgefährdung

Bous (ots) - Eine 89-jährige Geschädigte befand sich am 28.07.2023, gegen 18:30 Uhr, in einem ortsansässigen Einkaufsmarkt in der Kantstraße in 66359 Bous. Sie befestigte ihre Handtasche an dem Einkaufswagen. Für einen kurzen Moment ließ die Dame ihre Tasche unbeaufsichtigt und musste wenig später das Fehlen der Geldbörse feststellen. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die Angaben zur Tat sowie ...

mehr