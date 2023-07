Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Saarlouis (ots)

Am Samstag, den 29.07.2023, kam es im Zeitraum von 04:20 Uhr bis 04:47 Uhr im Bereich der Kapuzinerstraße in 66740 Saarlouis zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim rückwärtigen Ein- bzw. Ausparken den am Straßenrand geparkten Pkw der Marke Ford, Farbe Blau, des Geschädigten. Der Unfallverursacher flüchtete nach der Kollision in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu Unfallgeschehen, -beteiligten oder dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden angehalten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/9010 oder per E-Mail (PI-SLS-WSD@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell