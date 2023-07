Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizeieinsatz wegen Mann mit Luftpistole im Stadtpark

Saarlouis (ots)

Am 28.07.2023 gegen 16:15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Saarlouis über einen Mann informiert, welcher in der Holtzendorffer Straße in Saarlouis mit einer Pistole auf Bäume schießen würde. Vor Ort konnte der 33-jährige Mann durch mehrere Polizeikräfte angetroffen und gesichert werden. Bei der Durchsuchung seiner Person konnte tatsächlich eine Waffe aufgefunden werden. Es handelte es sich jedoch nur um eine ungeladene Luftpistole. Gefahren für Dritte bestanden somit nicht.

