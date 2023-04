LPI-J: Diebstahl von Buntmetall

Weimar (ots) - Am 19.04.2023 gegen 08:45 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel die Böhlaustraße. Hier wollte sie ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand in einer Parklücke abstellen. Beim Einparken touchierte sie dabei seitlich einen bereits geparkten Pkw Seat. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr