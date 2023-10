Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Geschwindigkeitsmessungen

Über 600 Autofahrer waren am vergangenen Freitag auf der A 96 im Bereich des Tunnels Herfatz zu schnell unterwegs. Eine Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei in den Abendstunden ergab, dass sich über 16 Prozent aller gemessenen Fahrzeuge nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 100km/h gehalten haben. Insgesamt wurden 634 Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert, davon waren 18 Autofahrer so schnell, dass ihnen nun ein Fahrverbot droht. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 168 km/h. Die Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Wangen

Unfallflucht

Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, hat sich ein unbekannter Traktorfahrer am Montagmorgen gegen 10 Uhr von einer Unfallstelle im Auwiesenweg entfernt. Der 56-jährige Fahrer eines LKW wollte vom Südring nach links in den Auwiesenweg abbiegen und hielt aufgrund eines entgegenkommenden Traktors an. Beim Vorbeifahren touchierte ein am Traktor angehängtes landwirtschaftliches Gerät den Seitenspiegel des LKW, der dadurch beschädigt wurde. Die Polizei in Wangen bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07522/9840 zu melden.

Bad Waldsee

Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 83-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall, der sich am Montag gegen 10 Uhr in der Beethovenstraße ereignet hat. Die 64-jährige Fahrerin eines Peugeot hielt am rechten Fahrbahnrand an, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen. Beim Anfahren übersah sie die von hinten überholende Radlerin und streifte diese mit ihrem Wagen. Die 83-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Argenbühl

Verkehrsunfall

Aufgrund einer Vorfahrtsverletzung kam es am Montag gegen 20.45 Uhr auf der B12 bei Eglofstal zu einem Unfall, bei der sich eine Rollerfahrerin leicht verletzte. Die 16-jährige Zweiradfahrerin befuhr die B 12 in Fahrtrichtung Isny. Ein 33-jähriger Fiat-Fahrer wollte auf die B 12 einfahren und übersah dabei offensichtlich die 16-Jährige. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die Rollerfahrerin in einen Weidezaun abgewiesen wurde und dort zu Fall kam. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 5.000 Euro. Der Weidezaun wurde ebenfalls geringfügig beschädigt.

Amtzell

Unfall fordert hohen Sachschaden und zwei leicht Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Montag gegen 7 Uhr auf der B32 bei Geiselharz entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 20.000 Euro. Die 22-jährige Fahrerin eines VW wollte auf die B 32 einfahren und übersah den von links kommenden VW eines 19-Jährigen. Bei der folgenden Kollision erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Fahrbahn war aufgrund der Unfallaufnahme bis gegen 8.30 Uhr gesperrt.

