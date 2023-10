Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen

Autofahrer kommt wohl aufgrund von Übermüdung von Fahrbahn ab

Mit dem Schrecken davongekommen ist ein 69-Jähriger, der am Montagabend gegen 17 Uhr auf der B 32 am Ortsende Hettingen alleinbeteiligt mit seinem VW von der Fahrbahn abgekommen ist. Wohl aufgrund von Übermüdung lenkte der Mann seinen Wagen in Fahrtrichtung Gammertingen zunächst in den rechten Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Firmenschild. Anschließend gelangte der Wagen wieder auf die Straße, bevor er erneut nach rechts in den Grünstreifen geriet und dort zum Stehen kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Weil die bisherigen Ermittlungen auf Sekundenschlaf des 69-Jährigen hindeuten, wird gegen ihn wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.

Sigmaringen

Kleinbus fährt nach Spiegelstreifer davon

Nach einem Spiegelstreifer am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der B 32 zwischen Sigmaringendorf und Sigmaringen ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines hellen Kleinbusses touchierte in einer langgezogenen Kurve in Richtung Sigmaringen den Spiegel eines entgegenkommenden Nissan. Ohne anzuhalten, fuhr der Unfallbeteiligte dann weiter. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise auf den hellen Transporter, der an der linken Fahrzeugseite, beziehungsweise dem linken Außenspiegel ebenfalls beschädigt sein müsste, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Verkehrskontrolle

Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel ist am frühen Dienstagmorgen ein Autofahrer im Bereich der L 285 in eine allgemeine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Bad Saulgau geraten. Nachdem der 40-Jährige keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte und ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin verlief, musste er seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Anzeige an die Bußgeldstelle wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Darüber hinaus wird sich der Mann wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei ihm eine kleinere Menge Drogen aufgefunden.

Hohentengen

Alkoholisiert am Steuer

Über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille lag ein 68 Jahre alter Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Ölkofer Straße gestoppt haben. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde mit dem Mann ein Alkoholvortest durchgeführt, welcher rund 0,6 Promille ergab. Er musste seinen Wagen stehen lassen und auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Auf den 68-Jährigen kommt nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Hohentengen

Pkw beschädigt

Mutwillig beschädigt wurde ein Pkw, der am Montagnachmittag in der Bussenstraße abgestellt war. Ein Unbekannter hatte zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr einen Stein gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geworfen und dort einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags verursacht. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Meßkirch

Polizei bittet nach Brand um Zeugenhinweise

Nach einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände am Donnerstagmorgen, den 05.10., bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 6.45 Uhr stellte ein Mitarbeiter ein Feuer in einem Außenlager im Bereich eines Fahrsilos fest, nachdem er dort kurze Zeit zuvor seine Arbeiten mit einem Futtermischwagen beendet hatte. In Brand geraten waren zwei Strohballen, die von den Eigentümern rechtzeitig gelöscht werden konnten. Anhand der bisherigen Ermittlungen konnte die Ursache für das Feuer noch nicht geklärt werden. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bittet das Kriminalkommissariat Sigmaringen nun Personen, die sich im Bereich des Lagers aufgehalten haben oder im Zusammenhang mit dem Feuer auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

