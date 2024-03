Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Beim Abbiegen Auto beschädigt (19.03.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen kostspieligen Unfall verursacht hat am Dienstagvormittag gegen 8 Uhr ein Lastwagenfahrer an der Einmündung der Straße "Graudenzer Weg" zur Allensteiner Straße. Ein 52-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz Actros bog mit seinem Gespann, aus dem Graudenzer Weg kommend, nach rechts ab. Dabei streifte sein ausscherender Anhänger ein geparktes Auto, an dem Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Am Anhänger entstand ein vergleichsweise geringer Schaden von mehreren hundert Euro.

