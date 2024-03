POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Randalierer verursachen erheblichen Schaden an der Grillhütte "Gütletal" - Polizei bittet um Hinweise (15./18.03.2024)

Böhringen (ots) - Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Dienstag in eine Tierarztpraxis in der Straße "Ziegelei" eingebrochen. Gegen 4 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren begab er sich direkt in die im Erdgeschoss gelegenen Praxisräume, wo er aus einer Kasse Bargeld erbeutete. Als der Inhaber, der im ...

mehr