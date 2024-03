Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böhringen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Tierarztpraxis (19.03.2024)

Böhringen (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Dienstag in eine Tierarztpraxis in der Straße "Ziegelei" eingebrochen. Gegen 4 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren begab er sich direkt in die im Erdgeschoss gelegenen Praxisräume, wo er aus einer Kasse Bargeld erbeutete. Als der Inhaber, der im ersten Obergeschoss des Hauses wohnt den Eindringling störte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Zu dem Einbrecher liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, kurzgewachsener Vollbart, schwarze, kurze Haare. Bekleidet war er mit einem hellen Oberteil.

Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Tierarztpraxis beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell