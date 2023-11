Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg - Wohnungsbrand

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg:

Am Montagabend (27.11.2023) kam gegen 21:20 Uhr zu einem Brand in einem viergeschossigen Fachwerkhaus in der Straße "Mühltreppe".

Der Bewohner des Hauses hatte Rauchgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kurze Zeit später befand sich die Wohnung im zweiten Obergeschoss im Vollbrand. Rettungskräfte brachten den Bewohner, der das Haus zuvor selbstständig verlassen hatte, leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Brandermittler der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden am Wohnhaus beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 200.000 Euro.

Neben starken Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren auch Streifen der Polizei Marburg im Einsatz.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell