POL-MR: Roller geklaut + unter Drogeneinfluss gefahren

Marburg-Biedenkopf (ots) - Biedenkopf- mit Pfefferspray gesprüht Am Rande einer Veranstaltung in der AUE Eventhalle im Obermühlsweg kam es am Samstag (18.11.2023) gegen 20:40 Uhr zu einem Vorfall mit Pfefferspray. Auf dem Parkplatz der Halle hatte sich offenbar eine Personengruppe eingefunden, die nicht zur ...

mehr