Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zwei Autos stoßen frontal zusammen

eine Person leicht verletzt (31.10.2023)

Tuttlingen (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Altentalstraße verursacht hat. Eine 39-jährige Frau geriet mit ihrem Skoda Fabia in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Ford Fiesta eines 42-Jährigen. Dabei verletzte sich der Fahrer des Fords leicht. Der Gesamtschaden an den beiden Autos beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell