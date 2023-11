POL-MR: Fahrraddiebstahl + von der Fahrbahn abgekommen + Alpha X3 Pro geklaut + Roller beschädigt + auf frischer Tat ertappt + Gartenhütten aufgebrochen + Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Fahrraddiebstahl

Auf ein schwarzes Conway-Mountainbike hatten es Unbekannte auf ihrer Diebestour abgesehen. Das 100 Euro teure Bike stand unverschlossen vor dem Wohnhaus im Damaschkeweg. Zwischen 17:00 Uhr am Samstag (18.11.2023) und 12:00 Uhr am Sonntag (19.11.2023) machten sich die Diebe mit dem Fahrrad aus dem Staub. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Weimar- von der Fahrbahn abgekommen

Rettungskräfte brachten einen 18-Jährigen verletzt in ein Krankenhaus, nachdem er mit seinem Auto eine Böschung hinuntergerutscht war. Zeugen waren gestern Abend (20.11.2023) gegen 19:15 Uhr auf den BMW in Höhe des Kieswerks aufmerksam geworden und hatten die Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Offenbar war der 18-jährige Fahrer mit seinem schwarzen 3-er auf der B255 aus Richtung B3 kommend in Fahrtrichtung Gladenbach unterwegs. Direkt hinter dem Kreisel in Niederweimar kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung zum Kieswerk hinab. Der BMW musste aus der Böschung gezogen werden. Ob ein Schaden am Auto entstand, ist momentan noch nicht bekannt.

Kirchhain- Alpha X3 Pro geklaut

Unbekannte stahlen im Zeitraum zwischen Freitag (17.11.2023). 15:00 Uhr und Sonntag (19.11.2023), 23:40 Uhr einen schwarzen E-Roller. Dieser stand auf dem Gehweg in der Straße "Unterm Groth" und war dort mit Hilfe eines Bügelschlosses um die Lenkstange an dem dortigen Fahrradanlehnbügel angeschlossen. Die Diebe zerstörten das Bügelschloss und flüchteten samt dem 520 Euro teuren E-Roller des Herstellers Odys. Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib des Rollers erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Marburg- Roller beschädigt

Eine Jugendliche stellte ihren Motorroller am Samstagmorgen (18.11.2023) gegen 07:40 Uhr am Südbahnhof in der Frauenbergstraße ab und zog eine Plane über das Zweirad. Sonntag (19.11.2023) kehrte sie gegen 18:30 Uhr zurück und fand ihren Peugeot Roller etwa 1,5 Meter vom Abstellort, auf der Seite liegend, beschädigt, vor. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Wer hat beobachtet, wie sich jemand an dem silber/schwarzen Roller zu schaffen machte? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg- auf frischer Tat ertappt

Einen Dieb stellte der Besitzer eines Renault gestern Mittag (20.11.2023) in der Bahnhofstraße und hielt ihn bis zum Eintreffen der Marburger Polizisten fest. Gegen 12:15 Uhr hatte ein 40-Jähriger in den, in der Bahnhofstraße, geparkten weißen Master gegriffen und zwei Rucksäcke herausgestohlen. Der Renault-Besitzer hatte den Diebstahl beobachtet und den Dieb gestellt. Die Beamten stellten die Personalien des in Marburg wohnhaften Langfingers fest. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Stadtallendorf- Gartenhütten aufgebrochen

In Gartenhütten eingebrochen sind von Sonntagabend (19.11.2023) auf Montagmorgen (20.11.2023) Unbekannte in der Straße "Am Lohpfad".Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen die noch unbekannten Täter in der Zeit von 18:00 Uhr bis 07:30 Uhr gewaltsam in etliche Gartenhütten des Kleingartenvereins "Am Galgenstrauch" ein. Bislang wurden sechs aufgebrochene Hütten gemeldet. Die Diebe durchwühlten die Hütten und stahlen verschiedenste Gegenstände. Zum Diebesgut, sowie zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Marburger Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Gladenbach: Unfallflucht am Parkdeck

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke beschädigte ein Unfallfahrer einen rechts neben ihm stehenden schwarzen Ford Focus auf dem Parkdeck am Marktplatz. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite wird mit 4.000 Euro beziffert. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wer hat den Zusammenstoß am Samstag (18.11.2023) zwischen 05:45 Uhr und 14:30 Uhr mitbekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/406.

Marburg- im Vorbeifahren gestreift

Am Sonntag (19.11.2023) stand ein Ford zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr am Fahrbahnrand der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 44. Offenbar streifte in diesem Zeitraum ein Unbekannter beim Vorbeifahren die linke Seite des schwarzen Kugas und hinterließ einen 4.000 Euro teuren Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Marburger Polizei.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

